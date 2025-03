Coppia di ladri denunciata dopo l’alert dei negozianti

Civitanova, 28 marzo 2025 – Sorpresi a rubare un giubbetto nel negozio Ultramilk, sono stati denunciati un 29enne e una 30enne. Sono stati subito fermati dagli agenti della polizia locale, grazie alle segnalazioni dei commercianti dell’associazione Centriamo.

Nel pomeriggio dell’altroieri, i commercianti hanno nuovamente segnalato agli agenti della polizia locale la presenza dei due magrebini, che nei giorni scorsi erano stati identificati e denunciati per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

La coppia si aggirava per le vie del corso e la loro presenza ha destato subito un grande allarme tra i commercianti, proprio perché notoriamente i due sono dediti ai furti all’interno di esercizi commerciali. Dopo lo scambio di messaggi tra negozianti e agenti, nel giro di un’ora i due sono stati fermati dalle pattuglie. Nel frattempo, i giovani erano riusciti a mettere a segno un furto aggravato in un negozio, da cui avevano rubato un giubbino di una nota marca a cui avevano strappato la placca antitaccheggio.

I ragazzi sono stati prima accompagnati in comando, e poi fotosegnalati nella caserma dei carabinieri di Civitanova e portati nuovamente in comando per il deferimento sia per inottemperanza al foglio di via obbligatorio da Civitanova, ma anche denunciati in concorso per furto aggravato.

L’uomo è stato anche denunciato perché soggetto extracomunitario privo di documenti necessari per la sua identificazione. Ieri è stata presentata la denuncia da parte del proprietario del negozio dove è avvenuto il furto. La polizia locale segnalerà all’autorità di pubblica sicurezza l’accaduto, per valutare ogni più idonea misura.

Soddisfazione per la tempestività dell’intervento e per presenza costante sul territorio della polizia locale è stata sottolineata da diversi commercianti, che stanno apprezzando la nuova organizzazione della polizia locale, con una maggiore presenza degli agenti anche in situazioni complesse e delicate, non solo per sanzioni o incidenti stradali. “Come commercianti siamo veramente contenti di questa collaborazione che si è venuta a creare con la polizia locale. Ho chiamato e subito sono stati inviati gli agenti” ha detto Debora Pennesi, presidentessa dell’associazione Centriamo.