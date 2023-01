Leone Pomante morto nel sonno: addio a Nello, pescatore e comandante di rimorchiatori molto noto a Civitanova

Nello Pomante

Civitanova Marche, 13 gennaio 2023 – Mare e famiglia. Erano le due ragioni di vita di Leone Pomante: pescatore, comandante di rimorchiatori e retante molto conosciuto in città e non solo negli ambienti marinari. Più noto come Nello, Pomante s’è spento ieri notte nel sonno. Aveva 86 anni.

Un fulmine a ciel sereno per la famiglia. Nei giorni precedenti era risultato positivo al Covid ma, a parte un po’ di tosse e raffreddore, stava tutto sommato bene. Era temporaneamente isolato nella sua camera e dormiva da solo, per non contagiare i familiari. Alle 6 di stamattina la figlia Francesca ha provato a svegliarlo per la medicina di routine ma lui era già morto: serenamente nel sonno, come era successo a suo tempo alla mamma.

E’ stato chiamato il medico che, a quel punto, ha potuto solo accertarne il decesso. Pomante abitava in via Friuli. Il funerale è stato fissato per le 15 di domenica nella chiesa di quartiere (San Gabriele). Lascia la moglie Amalia (Nadia) Iesari e le figlie Francesca, Maria Chiara, Liliana e Angela.