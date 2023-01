L’evoluzione storica del bacio nell’opera dell’avvocato Gaetani

"Bacio, bacilli e compagnia bella": è l’ultima opera scritta dall’avvocato Roberto Gaetani (nella foto), storico, saggista, cultore del folklore, delle tradizioni e della poesia civitanovese, nonchè amante della letteratura francese. "Sono partito da un opuscolo intitolato "Il Bacio" stampato nel 1932 dal tipografo e poeta in vernacolo Aurelio Ciarrocchi, padre del noto pittore Arnoldo. All’epoca andavano di moda le "Cartoline postali" con il bacio. Aurelio fece una conferenza parlando degli autori che si erano occupati del bacio. Due anni dopo il dottore Giuseppe Natalucci volle dimostrare di saperne più di Ciarrocchi, dando alle stampe "Il bacio e i bacilli", asserendo che in Russia il bacio era stato proibito perché "infettivo". Sulla scia di Ciarrocchi anche Natalucci aveva tracciato la storia del bacio, partendo dai fenici, arrivando agli egiziani e ai romani. Siccome sono un collezionista di cartoline antiche, nella seconda parte del libro – prosegue Gaetani – ho effettuato una disamina degli anni della Repubblica dal 1948 ad oggi, prendendo le mosse però dal precedente codice Napoleonico che alla donna non riconosceva alcun potere: era succube dell’uomo e aveva diritti ereditari. Si doveva occupare solo della casa e di fare figli. Ricordo che con la famosa "tenuta Bonaparte" (oltre mille ettari, ndr). Napoleone III era proprietario privato di un terzo del nostro territorio di Civitanova. Eravamo la città più francese d’Italia. Sotto Napoleone III emerge l’impressionismo, arte nuova non riconosciuta però dalle cartoline. L’arte moderna viene divulgata solo a partire dagli anni Cinquanta del ‘900. Oggi nelle cartoline è sparito il bacio. Dico il perché: a seguito dell’avvento di Berlusconi con le sue tre tv. Negli Anni ‘50 avevamo la Rai di Bernabei, con romanzi sceneggiati, le commedie dialettali, Eduardo De Filippo, spettacoli casti e puri. Berluconi diffonde in tutta Italia lo stile in voga negli Usa, basato sulla "audience". In 40 anni la tv commerciale ha cambiato il costume degli italiani. Lo dimostro con una cartolina – argomenta Gaetani – che mi ha dato un belga a Bruxelles, donatagli da un barbiere in Sicilia. Al centro della foto c’è Berlusconi con un bimbo in braccio, contornati da tante altre faccine uguali, tutte con piccole varianti. Oggi ogni italiano – concludo – è un piccolo Berlusconi ludico e individualista, per cui è andato definitivamente perduto il fascino ed il sapore del bacio, che non è più la magnetica promessa d’amore di un tempo".

Ennio Ercoli