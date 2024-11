Lite con la escort, caos nell’hotel

Civitanova, 23 novembre 2024 – Conosce una giovane donna in un night dell’entroterra maceratese e decide di trascorrere con lei la notte in un hotel a Civitanova. Ma i due, a un certo punto, cominciano a litigare. Lei dà in escandescenze e la nottata finisce con polizia e 118 che arrivano nella struttura alberghiera per riportare la situazione alla normalità.

L’episodio è avvenuto l’altra notte, l’allarme è scattato all’alba. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, un uomo, originario di fuori regione, si trovava in un night club del maceratese. Lì ha conosciuto una ragazza, lei di origini settentrionali, che lavora nel locale. Dopo un po’ i due insieme hanno deciso di lasciare il night e andare a trascorrere il resto della serata da un’altra parte. Così hanno raggiunto la costa e hanno scelto di passare la notte in una struttura alberghiera di Civitanova, non lontana dal centro.

Ma qualcosa deve essere andato storto perché i due, a un certo punto, hanno avuto una discussione piuttosto accesa. Lei ha cominciato a urlare e ha anche spaccato un bicchiere di vetro. Non accennava a darsi una calmata e così è stato richiesto l’intervento della polizia e del personale medico e sanitario del 118, sul posto con una ambulanza. La ragazza è stata tranquillizzata e, alla fine, ha rifiutato il trasporto all’ospedale. Non presentava segni di violenza e anche l’uomo stava bene. Alla fine l’allarme è rientrato e ognuno se ne è andato per la propria strada, senza fare denunce, anche se sono stati momenti di tensione e di allarme nella struttura.