La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
CivitanovaMarche
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvioneAllerta meteoPensionato star social
Acquista il giornale
CronacaLite tra il presidente della Civitanovese e gli ultras: lo scontro fisico, poi il malore
20 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Civitanova Marche
  3. Cronaca
  4. Lite tra il presidente della Civitanovese e gli ultras: lo scontro fisico, poi il malore

Lite tra il presidente della Civitanovese e gli ultras: lo scontro fisico, poi il malore

Tutto è accaduto prima del match con la Sangiustese, quando un gruppetto di tifosi ha appeso uno striscione contro Mauro Profili. Qualche ora dopo il patron non si è sentito bene e si è recato al pronto soccorso

Lite tra il presidente della Civitanovese e gli ultras: lo scontro fisico, poi il malore
Per approfondire:

Civitanova, 20 ottobre 2025 – Avrà strascichi il pre partita tra Civitanovese e Sangiustese e non saranno solo sportivi. Perché c’è, certo, un’altra sconfitta casalinga che inchioda i rossoblù in fondo alla classifica, ma c’è il capitolo del rapporto tra alcuni tifosi e il presidente Mauro Profili, deteriorato da tempo, e che domenica ha segnato una pesante escalation.

La lite prima dell'inizio partita da parte del presidente della Civitanovese e alcuni tifosi
La lite prima dell'inizio partita tra il presidente della Civitanovese e alcuni tifosi

Uno scontro fisico, con il patron della società che ha affrontato un gruppetto di ultras entrato all’interno dello stadio, prima che le squadre si affacciassero in campo, per esporre uno striscione contro Profili. Che, siccome si trovava sul rettangolo di gioco, li ha affrontati in un corpo a corpo, stoppato da agenti della polizia.

Tanta tensione che Profili ha pagato sul piano fisico perché, poche ore dopo, non si è sentito bene e si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. “Come sto? Abbastanza bene, ma è venuto il momento di dire basta. Passo alle denunce” dice Profili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata