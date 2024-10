Lube a testa alta: stavolta Monza si arrende. Incontenibile Lagumdzija, bene Boninfante

CUCINE LUBE CIVITANOVA

3

MINT VERO VOLLEY MONZA

0

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Gargiulo 4, Loeppky 10, Boninfante 2, Lagumdzija 19, Bottolo 9, Balaso (L), Orduna, Poriya 1, Dirlic 1. N.E. Bisotto, Nikolov, Davi Tenorio. All. Medei.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Rohrs 5, Marttila 12, Beretta 6, Kreling, Di Martino 5, Szwarc 10, Gaggini (L), Lawani, Mancini, Juantorena. N.E. Lee, Taiwo, Picchio. All. Eccheli.

Arbitri: Rossi (Im) e Puecher (Pd)

Parziali: 25-20 (25’), 25-22 (31’), 25-22 (29’)

Note: spettatori 3455; Lube battute sbagliate 16, ace 4, muri 7, ricezione 58% (perfetta 30%), attacco 51%; Mint bs 14, ace 2, muri 4, ricezione 40% (16%), attacco 45%.

CIVITANOVA

Un Lagumdzija spaziale spinge la Lube al successo e la Mint, giustiziera dei biancorossi nella scorsa stagione, capitola. La squadra di Medei si impone 3-0 e riscatta lo stop di Milano. La Lube ha ritrovato la ricezione e ha avuto il merito di non mollare negli ultimi due set quando era sotto. Chiaro che i vice campioni di Monza, senza Zaytsev, con Juantorena entrato per ricevere (all’esordio) e senza Mosca e Averill, sono ancora indecifrabili oltre che più deboli. Primo set. Due muri, di Boninfante e di Gargiulo, producono il break 16-13. Gli ospiti faticano in ricezione con Rohrs, la Lube ne approfitta e allunga 20-16. Con un tocco di sinistro, l’ex Loeppky sigla il 24-19, poi Rohrs manda in rete la battuta. Per Civitanova stratosferico 82% d’attacco.

Secondo set. Equilibrio, la Mint inizia a far suoi gli scambi più lunghi e va 17-19. Poi una clamorosa difesa a terra Lube viene chiusa da Bottolo per il 22-22 che sembra la svolta. Loeppky ci aggiunge l’ace, quindi murone di Lagumdzija e Bottolo fa 2-0. Terzo set. La Lube commette ingenuità banali e finisce sotto 4-9. Il gap viene rosicchiato e a 14 ecco l’aggancio. Entra Poriya, ace del 19-17. Szwarc regala il 23-21, il 2004 Mancini la butta in rete dal servizio e Lagumdzija infiocchetta l’Mvp con l’ace.

Andrea Scoppa