Lube, Perugia all’orizzonte. Inizia la settimana più dura

Inizia la settimana che aprirà il mese di aprile e inaugura, per la Lube, la serie di semifinale playoff Scudetto contro i campioni d’Italia di Perugia. La Sir, in virtù del secondo posto in regular season (ha finito a pari punti con Trento, ma è stata beffata dai set) godrà del fattore campo sui biancorossi terzi con 11 punti in meno, pertanto giocherà in casa gara1, gara3 e l’eventuale gara5. Da oggi i supporters della Lube possono attivarsi per reperire i biglietti ed essere al PalaBarton sabato alle 20.30 per quello che sarà il primo atto dell’ennesimo duello contro gli umbri. I ticket dovranno essere richiesti al referente Giuseppe Cozzi per via telefonica (non saranno presi in considerazione messaggi) al numero 340 8609198 fino a mercoledì, dalle 16 alle 19.30 e non oltre. Una volta in regola con le prenotazioni, i tifosi avranno a disposizione due finestre per ritirare i biglietti, ovvero nel pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato presso il punto allestito da Giuseppe Cozzi nell’androne dell’Eurosuole Forum.

Se parliamo di settimana, che dire di quella che sta per vivere Bisotto? Il 22enne libero biancorosso da oggi si allenerà con la consapevolezza di dovere sostituire sabato, anzi è meglio dire da sabato, un compagno-stella come Balaso. Il libero della Nazionale non si era mai infortunato da quando nel 2018 è venuto a Civitanova, tanto da essere chiamato "macchina" ed essere ritenuto di ferro come ha scritto sui social il direttore generale Cormio. Il capitano verrà operato domani per sistemare la rottura del quarto metacarpo della mano destra e a quel punto conosceremo i tempi del rientro.

Ovvio che purtroppo non ci sarà nella già durissima semifinale con Perugia e i suoi cecchini-battitori e la sua stagione pare finita visto che la SuperLega terminerà il 10 maggio o l’11 maggio. Il 29enne sui social ha salutato e ringraziato i fan.

"Come avete visto e letto in questi giorni mi sono infortunato alla mano destra, per chi mi conosce non l’ho presa benissimo, tanta rabbia e tanta tristezza sopratutto in questo periodo della stagione. Non riuscire ad aiutare i miei compagni dando il mio contributo in campo mi fa arrabbiare molto. Ma questo è lo sport e bisogna guardare avanti. Vi volevo ringraziare per i tantissimi messaggi, siete stati gentilissimi grazie".

Andrea Scoppa