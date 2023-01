Lube, piove sul bagnato: acqua dal tetto al palas

Le chiazze sul pavimento dopo la caduta dell’acqua e gli stracci per asciugarla

Civitanova, 24 gennaio 2023 – A distanza di qualche anno è tornato a "piovere" all’interno dell’Eurosuole Forum. E’ accaduto sabato pomeriggio quando la Cucine Lube Civitanova stava affrontando l’Itas Trentino, partita trasmessa in diretta da Rai Sport e con il massimo dell’affluenza stagionale, circa 2.700 spettatori.

Evidentemente a causa del vento e dei rovesci di questi giorni dal soffitto del palazzetto ha iniziato a gocciolare e ciò ha causato la comparsa di piccoli pozze d’acqua in più punti, soprattutto agli angoli tra il rettangolo di gioco e le gradinate. In alcuni casi visibili chiaramente e in altri coperte con degli stracci.

La Lube preferisce non intervenire né alimentare polemiche, concentrandosi unicamente su questioni di "campo" (la squadra domani sera alle 20 gioca in Champions contro il Roeselare), del resto gli animi sono già un po’ tesi per il periodo che si sta vivendo dopo aver spadroneggiato negli ultimi tre campionati di pallavolo maschile.

Scrivere che piove sul bagnato è fin troppo scontato, di certo non è una situazione nuova nella struttura (costruita dalla Palace Srl insieme al socio operativo Sfera Srl in soli 135 giorni), nel recente passato utilizzata anche dal Volley Potentino che militava in A2. Nei ricordi degli appassionati soprattutto quanto avvenne nel 2016, quando infiltrazioni fecero finire l’acqua direttamente sul taraflex e la gara di playoff contro Latina fu sospesa per una ventina di minuti. Situazioni di questo tipo si sono verificate anche in altri palazzetti, vedi il Fontescodella a Macerata, ma lascia basiti che capitino in un impianto inaugurato giusto il 16 gennaio del 2015 dalla giunta di TommasoCorvatta.