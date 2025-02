Via la luce in giardino per tentare il colpo in villa a Civitanova alta

Civitanova Marche, 24 febbraio 2025 – Ladri in azione in una villa a Civitanova Alta: due malviventi entrano in giardino e svitano le lampade dell’illuminazione esterna per assicurarsi il buio. Ma il colpo sfuma perché i proprietari di casa, moglie e marito, se ne accorgono e li mettono in fuga.

È quando accaduto sabato sera, intorno alle 21.30. Nel mirino di due malviventi è finita una abitazione che si trova in contrada San Michele, zona Villa Conti, a Civitanova Alta. Due persone, vestite di nero, si sono introdotte nel giardino della villa. Hanno prima messo fuori uso il sistema di illuminazione esterno, svitando le lampadine. Poi, per accertarsi che nell’abitazione non ci fosse nessuno, così da poter agire indisturbati e cercare di fare irruzione all’interno, hanno cominciato a lanciare dei sassi contro la casa. I due proprietari, moglie e marito, erano in casa e si sono accorti immediatamente di quello che stava accadendo in giardino.

A quel punto, si sono affacciati e hanno cominciato a gridare. Dal buio hanno visto scappare verso i campi due uomini vestiti di nero, che hanno fatto perdere le loro tracce fuggendo verso la campagna, a piedi. I padroni di casa hanno subito dato l’allarme, segnalando quanto accaduto ai carabinieri, ma allertando anche i vicini di casa.

Proprio in quella zona, poco tempo fa, era stato messo a segno un maxi furto nella villa di un imprenditore in contrada Migliarino. Approfittando della assenza dei padroni di casa, i malviventi in quella circostanza erano riusciti a entrare nell’abitazione e a rubare diversi oggetti di valore, tra cui orologi di lusso, gioielli in oro e una somma di denaro.

c. m.