Manca il personale: guardia medica soppressa domani e martedì

Organizzazione dei turni di guardia medica, i medici non si trovano e verranno soppressi i turni di domenica e di martedì, e chi ha bisogno di visite, certificati e cure dovrà rivolgersi al pronto soccorso. Inoltre, la guardia medica di Trodica di Morrovalle sarà sempre accorpata a quella di Civitanova per i turni scoperti. Aumentano problemi e disservizi per i cittadini, già emersi recentemente durante le festività natalizie e a inizio gennaio. Adesso, con lettera del 13 marzo, il direttore del distretto di Civitanova, Pier Daniel Ruggiero, informa i sindaci di Civitanova, Morrovalle, Monte San Giusto e Montecosaro che la continuità assistenziale non sarà garantita nelle sedi di Civitanova e Trodica. Si legge nella nota che "resteranno scoperti, stante l’indisponibilità dei medici di guardia medica e tenuto conto dell’impossibilità di reperire i sostituti, i turni diurno (dalle 8 alle 20) e notturno (dalle 20 alle 8) di domani, domenica 16 marzo, e il turno notturno (dalle 20 alle 8) di martedì 18, sia presso il punto di guardia di Civitanova che in quello di Trodica di Morrovalle". Scrive inoltre Ruggiero che "tutti i turni diurni e notturni scoperti della sede di Trodica di Morrovalle, ad eccezione di quelli sopra riportati, saranno garantiti presso il punto di guardia di Civitanova tramite l’accorpamento della sede di Trodica di Morrovalle, a causa della mancata copertura di quest’ultima". E chi ha bisogno di ,una prestazione della guardia medica? "Per eventuali prestazioni indifferibili - precisa la nota del direttore del distretto - che non possono aspettare l’apertura dell’ambulatorio del proprio medico di base, gli utenti potranno rivolgersi nelle fasce di diurne e notturne di domenica 16 marzo e nelle fasce notturne di martedì 18 marzo al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova". L’emergenza del personale medico continua, nonostante fossero state annunciate soluzioni durante il recente Consiglio comunale aperto sulla sanità organizzato dalla Regione a Civitanova.