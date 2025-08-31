Mangia e scappa senza pagare il conto, il titolare del locale: “Ecco la foto, aiutateci a trovarla”

Civitanova Marche, 1 settembre 2025 – Mangia, beve e fugge senza pagare il conto. Ieri all’ora di pranzo una signora di mezza età ha scroccato il pasto da Yalla Pita Burger di viale Matteotti. Ha consumato poi è scappata correndo, approfittando della momentanea disattenzione del titolare, che ha postato la foto della donna, estratta dalle immagini delle telecamere interne al locale, oscurandole il viso ma rendendola in qualche modo riconoscibile, se non altro per i vistosi tatuaggi alle braccia. “Attenzione a questa signora genio del mangia, bevi e fuggi. Da Yalla Pita Burger ha mangiato e bevuto per poi andarsene correndo. Chiunque la conosca ci aiuti”, scrive in un messaggio social Sadik Zyadi. Che, per spiegare la fuga della donna, aggiunge: “Eravamo di spalle a lavorare, poi l’ho vista correre in mezzo alla strada con la borsa girata e un altro capo sulle spalle”.

Pochi giorni fa un altro episodio simile, protagoniste due giovani turiste di nazionalità francese, che allo chalet ristorante ‘I due re’ sul lungomare sud avevano ordinato due spritz e due pizze per poi alzarsi da tavola senza passare alla cassa. In quel caso, grazie al tam tam social telecamere e a qualche informazione di chi sapeva come rintracciarle nella struttura in cui stavano soggiornando, la titolare dello stabilimento balneare Michela Martini si è presentata alla porta del loro B&B e si è fatta pagare fino all’ultimo euro. La sua storia era finita anche sul giornale britannico Guardian.