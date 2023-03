Maratona StraCivitanova, quando si corre: "Ogni anno siamo di più"

Un momento della presentazione di ieridella Stracivitanova (foto De Marco)

Civitanova, 4 marzo 2023 – Civitanova va di corsa ed è tutto pronto per la 47ª edizione della maratona StraCivitanova. Lo start sarà domenica prossima: la voglia e l’intento sono quelli di battere il record di presenze con le iscrizioni alla corsa e quelle alla camminata. Già si contano partecipanti da undici regioni per quella che sarà un’edizione green con bicchieri di carta e le cisterne di acqua, fornite dall’Atac, e con moto e bici elettriche lungo il percorso che si spingerà fin dentro il porto.

Due le gare: la 10 chilometri, non competitiva, e la mezza maratona (21.097chilometri). Torna anche la passeggiata di 3.5 chilometri, aperta a tutte le famiglie.

La StraCivitanova è stata presentata ieri all’hotel Cosmopolitan. C’erano il presidente dell’Atletica Civitanova Sergio Bambozzi e il suo braccio destro Alfredo Andreozzi, il direttivo della società, il vice sindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi, l’assessore alla Viabilità Ermanno Carassai, il rappresentante Coni della provincia di Macerata Fabio Romagnoli, il consigliere Fidal Alessandro Fineschi.

"Ogni anno siamo sempre di più – ha detto Bambozzi – e speriamo di raggiungere numeri importanti. Grazie all’amministrazione comunale, alla Capitaneria di Porto e in particolare alla comandante per averci dato l’autorizzazione di correre sui moli. Abbiamo atleti iscritti da undici regioni, che soggiorneranno a Civitanova, con tutto quello che ne consegue in termini di indotto".

Tante le novità, a partire dal percorso di gara. Per via dei lavori in corso non si potrà percorrere tutto il lungomare nord e si sconfinerà verso il porto. La partenza è a ridosso del Varco sul Mare. Tra gli intervenuti alla presentazione anche l’associazione InSuperAbily, progetto nato nel 2018. Grazie a un gruppo di podisti volontari e ad alcuni sponsor sono state acquistate carrozzine per correre a bordo delle quali anche i bimbi disabili potranno partecipare. Per comprarne una nuova adatta alle corse su strada e agli sterrati è stata lanciata una campagna GoFundMe così da poter accompagnare i ragazzi anche in posti in cui non potrebbero mai andare.

Gli assessori Morresi e Carassai hanno lodato l’attività dell’Atletica Civitanova per "l’impegno e il lavoro fatto ogni giorno".