Scopre il tradimento e invia video hard della moglie con l’amante

Civitanova, 25 settembre 2025 – Dopo aver scoperto che la moglie aveva una relazione con un uomo sposato, avrebbe cominciato a tormentare lui e la moglie di lui, e a quest’ultima avrebbe pure inviato un video hot registrato con i due amanti come protagonisti. Per questo è finito sotto accusa per stalking e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il reato noto anche come “revenge porn”, un uomo di 47 anni che vive a Corridonia.

I fatti al centro del procedimento sarebbero avvenuti tra febbraio e maggio dello scorso anno, a Civitanova. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, il 47enne, impiegato, al culmine di una lite avrebbe scoperto, per colpa di alcuni messaggi, che la moglie aveva avuto una relazione sentimentale extraconiugale con un uomo sposato. Così avrebbe cominciato a inviare numerosi messaggi minacciosi all’amante della moglie e anche alla moglie di lui. Nei messaggi avrebbe anche chiesto a quest’ultima di lasciare il marito, rivolgendosi a lei con tono minaccioso. E avrebbe riferito loro di avere una pistola e delle armi, dicendo di essere disposto addirittura a usarle. Sempre secondo l’accusa, il 47enne si sarebbe appostato nel luogo dove lavora l’amante della moglie e quando questi era uscito gli avrebbe detto di guardarsi le spalle. Nella cassetta della posta dei due coniugi, inoltre, avrebbe lasciato un messaggio minatorio.

Per tutti questi episodi, il 47enne è accusato di stalking. Infine, avrebbe inviato tramite Messenger alla moglie dell’amante un video, che riprendeva un rapporto sessuale consumato dai due partner clandestini. Da qui per lui l’accusa di revenge porn.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice Giovanni Manzoni. L’impiegato 47enne, difeso dall’avvocato Ivan Gori, è stato rinviato a giudizio. Il processo che lo vede imputato si aprirà il 15 gennaio, davanti al giudice Enrico Pannaggi. L’uomo nega con forza le accuse, a partire da quella della diffusione del video hot, e in aula potrà dare la sua versione dei fatti.

La coppia che sarebbe stata presa di mira ieri si è costituita parte civile nel processo, ed è assistita dall’avvocato Paolo Sfrappini.