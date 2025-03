Maxi muraglione a S. Maria Apparente

Costruito a Santa Maria Apparente un enorme muro che chiude la visuale di via Maroncelli. Una barriera con cui stanno facendo i conti i residenti del quartiere in cui sono in corso i lavori di realizzazione della maxi lottizzazione nell’area cosiddetta Sabatucci. "Non c’entrano niente i progettisti e nemmeno chi a suo tempo acquistò i lotti. Ognuno fa il suo lavoro e tutto si sta compiendo. Il problema è a monte, il problema è stato approvare il Piano regolatore che aveva dentro questa maxi lottizzazione" dice Amedeo Regini, residente che come molti dei suoi vicini non apprezza quanto sta accadendo. A suo parere sono della politica le colpe "se oggi, in sostituzione di un grande versante collinare che in parte sarà ricostruito surrettiziamente, appoggiato sopra di pali di cemento armato, viene costruito un lungo muro di contenimento per la terra di riporto". Un risultato che addebita alle scelte di chi ha amministrato e amministra la città "perché si poteva trattare meno impatto ambientale. Finito di armare il grande muro il mare non si vedrà più, mentre per altri parti del cantiere arriverà altro cemento". La lottizzazione sorgerà su un’area di 20 ettari, per una capacità di insediamento di mille residenti. Ospiterà edifici mono e bifamiliari, palazzi condominiali, 13mila metri quadrati di parcheggi e 60mila di verde.