Maxi rissa: 8 denunce, 7 sono minorenni

Civitanova, 6 dicembre 2024 - Maxi rissa sul corso dopo la serata trascorsa in un locale: in otto finiscono nei guai, sette sono minorenni. Sono tutti residenti in provincia di Macerata, diversi i civitanovesi coinvolti. Gli agenti del commissariato di polizia, guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi, hanno individuato e denunciato otto giovani, sette dei quali minorenni, ritenuti responsabili di aver partecipato alla rissa avvenuta alcuni giorni fa, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre, vicino a un locale lungo corso Umberto I, in pieno centro. L’allarme era scattato intorno alle due ed erano stati momenti di tensione in strada.

Secondo quanto ricostruito erano stati a una festa di compleanno in un locale

Fondamentali per le indagini si sono rivelate l’attenta disamina delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza attivi nella zona e le testimonianze di numerose persone che, a vario titolo, hanno saputo fornire elementi utili agli agenti. Grazie all’attività di indagine avviata dal commissariato di polizia di Civitanova la notte stessa in cui si era verificato l’episodio e proseguita poi nei giorni seguenti, nell’arco di poco tempo è stato possibile identificare la maggior parte dei giovani che hanno partecipato in maniera attiva alla rissa, che aveva messo in allarme i residenti nel cuore della notte.

Uno dei partecipanti, quello maggiorenne, è stato denunciato alla Procura di Macerata, mentre i restanti sette, tutti minorenni, sono stati deferiti alla procura del tribunale per i minorenni di Ancona. Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, è emerso che la rissa sarebbe scaturita da futili motivi, riconducibili a vicende passate. I ragazzi erano stati ad una festa di compleanno in un locale, poi una volta usciti il caos. Sul posto, dopo varie segnalazioni da parte di chi si era trovato di fronte alla scena, erano arrivati polizia, carabinieri e ambulanze. Alla vista delle divise il fuggi fuggi. Le indagini da parte della polizia continuano con l’obiettivo di individuare altri soggetti coinvolti nella vicenda.