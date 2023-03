Civitanova, maxi rissa: denunciati cinque giovani

Civitanova, 29 marzo 2023 – Per la maxi rissa in corso Dalmazia a Civitanova di sabato 19 marzo sono stati denunciati cinque giovani. Si tratta di ragazzi tra i 19 e i 30 anni, alcuni provenienti da fuori provincia e arrivati in città con il treno. Sono stati denunciati per rissa aggravata.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova, insieme ai carabinieri e alla Guardia di finanza, sono arrivati a ciò dopo una serrata attività d’indagine condotta anche attraverso la visione di video registrati dalle telecamere di sorveglianza.

I soggetti individuati e denunciati erano scappati per le vie del centro cittadino, tra la confusione che si era creata dopo la rissa e l’allarme dei residenti e dei commercianti, ritenendo di potersi guadagnare l’impunità nascondendosi sotto cappucci e bardandosi di sciarpe.

Tra i denunciati c’è anche il giovane che, durante la rissa, aveva brandito una sedia aggredendo il commerciante Mauro Malatini della Bottega Malatini. Lo stesso, oltre che per il reato di rissa aggravata, è stato denunciato all’autorità giudiziaria anche per il reato di lesioni personali.

Dopo i fatti era stato convocato, dalla Prefettura, un tavolo sulla sicurezza cittadina con la presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica e del prefetto Flavio Ferdani.