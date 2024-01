Maxi rissa notturna sul lungomare, coinvolta una quarantina di giovani

Civitanova, 5 gennaio 2024 – Una maxi rissa tra giovanissimi si è scatenata l’altra notte sul lungomare sud. Decine di testimoni per quella che è stata una mega zuffa, cominciata a ridosso della rotatoria antistante l’ex discoteca Gatto Blu, con una quarantina di ragazzi coinvolti e un fuggi fuggi generale verso il varco sul mare, mentre alcuni hanno provato a rifugiarsi a ridosso dello chalet Petè, che stava chiudendo al termine di una serata in cui nel locale era stata organizzata una festa di liceali.

La polizia sul lungomare sud

Erano da poco passate le 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì quando è scoppiato il finimondo. "Si sono affrontati due gruppi di ragazzi e in uno di questi, numeroso, molti erano di origine magrebina. Le ragioni della rissa? Sembra che tutto sia cominciato perché un ragazzo ha spento una sigaretta addosso a un altro. Da lì si sono ammucchiati a decine. A un certo punto c’era una quarantina di giovani che si picchiavano in mezzo alla strada e qualcuno ha chiamato la polizia", riferisce un testimone.

Chi parla chiede l’anonimato. Alcuni ragazzi che erano appena usciti dalla festa e che si trovavano sul lungomare hanno assistito alla scazzottata e parlano anche di pestaggi: "una rissa gigantesca, con gente uscita con la faccia piena di sangue e tutti contro tutti. C’era un ragazzo caduto a terra che urlava ‘fermatevi non sono stato io’, ma in tanti gli sono saltati comunque addosso e lo hanno preso a calci e pugni" è il racconto di alcuni dei ragazzi presenti.

Al pronto soccorso dell’ospedale l’altra notte però non si è rivolto nessuno per farsi medicare, né al momento sono state sporte denunce alle forze dell’ordine. Un altro episodio che fa emergere il fenomeno delle bande di giovanissimi che si muovono e agiscono in gruppo per aggredire. E non è la prima volta che accade a Civitanova, dove da qualche anno si è affermata la logica della gang con minacce e aggressioni nel mondo degli adolescenti e non solo.