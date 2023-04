Civitanova, il messaggio in bottiglia ritrovato a Brindisi due anni dopo: “Vorrei conoscere questa Lucia”

Civitanova, 13 aprile 2023 – Il dolore per la perdita di un cane raccontato in una lettera sigillata in una bottiglia e affidata al mare. Miglia su miglia, onda su onda, un anno e mezzo dopo quel testamento affettivo da Civitanova arriva fino in Puglia e lo trova una donna, anche lei sofferente per la recente perdita del suo cagnolino. Una coincidenza stupefacente nella storia raccontata da Antenna Sud, emittente televisiva attraverso cui la signora Assunta di Brindisi ha lanciato un appello per trovare l’autrice di quella lettera portata dal mare, una civitanovese chiamata Lucia.

"Mi piacerebbe che la signora venisse a sapere che ho trovato il suo messaggio. Vorrei conoscerla", dice alla tv che ha raccontato questa storia in cui protagonisti sono Lapo e Lucky, due cani, e le loro padrone, Assunta e Lucia di Civitanova. E’ lei che il 18 novembre del 2021 scrive una lettera piena di dolore la perdita del suo amato cagnolino. "Non conta il tempo passato insieme, ma l’amore dato e ricevuto. A Lapo" scrive.

E ancora "eri diventato il mio migliore amico". Parole intrise di sofferenza e di nostalgia quella che il 15 marzo scorso finiscono nelle mani della la signora Assunta che ha da poco perso il suo Lucky. E’ il custode del cantiere navale di proprietà della sua famiglia a notare in mare la bottiglia con il messaggio al suo interno, accanto a un’imbarcazione in custodia. Dentro c’è la lunga lettera firmata ‘la tua padroncina Lucia’ dedicata a Lapo che non c’è più. E’ un autentico atto di amore verso quella bestiola e Assunta resta colpita perché lo stesso dolore lei lo sta vivendo per il suo Lucky. E allora si rivolge all’emittente Antenna Sud con la speranza di trovare Lucia. Pochi indizi però nella lettera, solo la data e il luogo, Civitanova. Ma tenta lo stesso, nella speranza che ancora una volta la coincidenza giochi la sua parte. Perché in questa storia il copione sembra scritto dalla sorte, che chissà non finisca per compiere magari fino il fondo il suo dovere e far incontrare Assunta e Lucia. Ci vorrebbe lo zampino, pardon, la zampa, del destino.