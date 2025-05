Michele Storani morto, due città piangono il barista dal grande cuore

Recanati (Macerata), 7 maggio 2025 – Non c’è stato nulla da fare per il potentino Michele Storani, 58 anni e titolare per lungo tempo di un bar e poi di un pub a Recanati. Il suo cuore ha cessato di battere lunedì pomeriggio all’ospedale di Civitanova, dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Storani era conosciuto nel suo paese d’origine ma anche nella città leopardiana, e di certo non passava inosservato per la sua stazza fisica. Ma da tutti è soprattutto ricordato come una persona dal cuore d’oro, semplice e sempre gioviale con il prossimo. A Recanati aveva gestito insieme con la sua famiglia e per diversi anni l’allora Jemi Bar, che si trovava davanti alla sede dell’Ircer.

Quel locale era stato chiamato così fondendo appunto il suo nome, Michele, con quello della figlia Jessica, alla quale aveva poi lasciato le redini del bar. Successivamente aveva aperto il Revenge Pub in via Ceccaroni, dove aveva anche sede l’associazione del gioco delle freccette, di cui era grande appassionato. Un’altra sua passione era per la moto, su cui spesso si concedeva un giro.

Il pub era stato chiuso qualche anno fa e negli ultimi tempi Storani lavorava come operaio in una fabbrica della zona industriale di Recanati. “Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ha ricordato un amico e collega recanatese sui social –. Ciao Michè! Troppo presto, troppo ingiusto. Sei stato una parte importante della vita di questa città e ti sei fatto voler bene sempre per la tua semplicità. Un abbraccio immenso ovunque tu sia”.

Storani lascia la mamma Natalina, la compagna Elena, i figli Jessica, Ilaria e Luca, il fratello Simone, i nipoti, i generi e la cognata. La salma è stata composta nella casa del commiato dell’impresa funebre Carestia. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 16, nella chiesa della Collegiata a Potenza Picena.