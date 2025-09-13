Minaccia gli infermieri con una pistola

Civitanova, 13 settembre 2025 – Minaccia con una pistola due soccorritori della Croce Rossa: “chiedete pure in giro di me, io qui sono il re” avrebbe detto. Identificato e denunciato, si tratta di un 45enne straniero.

I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato l’uomo, di origini libiche, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il responsabile di una aggressione e minaccia ai danni di due operatori della Croce Rossa. L’episodio era avvenuto intorno alle 2 di notte tra il 4 e il 5 agosto scorso, e a denunciare il fatto gravissimo era stato il presidente della Cri, Matteo Carlocchia. Un’ambulanza dell’associazione di soccorso, con due operatori a bordo, era intervenuta nel parcheggio antistante un locale, tra Civitanova e Porto Potenza, per soccorrere un tunisino di 43 anni, residente in provincia, in overdose dopo avere assunto sostanze stupefacenti. Nel pieno delle operazioni di soccorso, secondo quanto era stato ricostruito, era arrivato il 45enne libico che, impugnando una pistola e in preda a un atteggiamento esagitato e violento, aveva insultato e minacciato i due operatori, pretendendo di salire a bordo dell’ambulanza insieme al suo amico: a un soccorritore avrebbe mostrato la pistola, mentre all’altro la avrebbe puntata addosso.

I due operatori della Croce Rossa, non senza difficoltà ma mantenendo il sangue freddo, erano riusciti a calmarlo. E l’uomo, poco dopo, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini avviate dai militari subito dopo la denuncia da parte della Croce Rossa, svolte grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private, e alle diverse testimonianze raccolte a partire da quella delle due vittime, hanno consentito di raccogliere gravi indizi contro il libico 45enne. Così, per lui, è scattata la denuncia in stato di libertà per le accuse di minaccia e porto abusivo d’armi.

L’episodio era venuto alla luce grazie alla testimonianza del presidente Carlocchia. “Minacciare con una pistola un soccorritore significa minare i valori fondamentali del nostro vivere civile, una ferita profonda al principio stesso di umanità” aveva commentato.