Molo est del porto, messa in sicurezza con due interventi

Alla fine del 2022 il Comune ha provveduto, con due interventi eseguiti a stretto giro di posta, a mettere in sicurezza l’ultimo braccio del molo est del porto. Dapprima sono stati riallineati i massi posti a protezione del corridoio riservato ai pescasportivi con la canna, che la furia delle onde aveva spostato nei mesi precedenti facendoli arretrare a ridosso del molo. Poi sono stati sostituiti, ricorrendo a materiali più robusti e resistenti, i cavi della barriera metallica fatta piazzare alla fine del 2014 dall’allora comandante del porto Michele Grottoli. In questi giorni il vicino molo martello è parzialmente interessato dai lavori di riparazione del motopontone "Nuovo Rubicone". La ditta chioggiotta "Dragmar" ha tempo fino a martedì venturo per completare l’opera facendo leva su un’autogrù fatta arrivare da Falconara. Durante l’esecuzione dei lavori, come da ordinanza firmata dal comandante del porto Ylenia Ritucci, lo specchio acqueo portuale prossimo alla testata del molo martello sarà interdetto alla navigazione, in entrata e in uscita.