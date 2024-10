“Monitoriamo la movida, pronti a intervenire”

Civitanova, 5 ottobre 2024 – Il via stasera la stagione 2024/2025 del Donoma e per i residenti del centro si riaffaccia l’incubo delle notti insonni per colpa della movida. Il locale, gestito da Daniele Maria Angelini, si prepara all’appuntamento con innesti di ulteriore personale dedicato a garantire la sicurezza dentro e fuori, così da poter rispondere al disagio di chi vive nella zona e che, prima della pausa dei mesi estivi, aveva patito tutte le problematiche legate ai fenomeni di ordine pubblico – esterni alla discoteca – e agli schiamazzi e alle risse provocate da ubriachi, episodi che vanno avanti da anni senza che si riesca a dare risposte concrete.

Nell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica, dove il prefetto intercetta le problematiche del territorio e dispone provvedimenti, la questione Donoma e movida invernale non è emersa. “Il sindaco questa volta non ha sollevato nessun tipo di problema rispetto alla apertura del locale. Con tutti mi sono però raccomandata di monitorare e segnalare, se ci saranno episodi che avranno rilevanza per la sicurezza saranno valutati e sono tutti sicuri che agiremo di conseguenza” chiarisce il prefetto di Macerata Isabella Fusiello.

Sul fenomeno della movida molesta e delle lamentele dei residenti, il sindaco Fabrizio Ciarapica dice di “confidare nella massima collaborazione con i gestori dei locali, nell’ottica di una responsabilizzazione che deve coinvolgere tutti e che anche il prefetto ha chiesto e auspica”.

La discoteca si presenta all’appuntamento con l’apertura di questa sera circondata dal cantiere, aperto da alcuni giorni dal Comune, per il rifacimento dell’asfalto di un tratto di corso Garibaldi, intervento che isola il locale dal traffico automobilistico. Raggiungere il Donoma sarà quindi possibile soltanto a piedi. Ai titolari del locale era stato assicurato che in quella zona i lavori sarebbero stati portati avanti tenendo conto della scadenza dell’inaugurazione, ma ci ha messo lo zampino la pioggia. “Abbiamo fatto di tutto – conferma il sindaco Ciarapica – per completare l’asfalto tra corso Garibaldi e via Mazzini, anche provando ad accelerare i tempi rispetto al cronoprogramma dell’intervento, ma il maltempo ha creato qualche ritardo. Il cantiere domani (oggi, ndr) è fermo, ma l’area è stata messo in sicurezza, così come è presente tutta la cartellonistica prevista dalla legge, motivo per cui non dovrebbero esserci problemi”.