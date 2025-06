Monopattino modificato, multa da 6mila euro

Civitanova, 14 giugno 2025 – Monopattino modificato, maxi multa per un 22enne. Nei guai anche un uomo che guidava senza patente e un altro ubriaco. È il bilancio parziale di una serie di controlli svolti in questi giorni dalla polizia locale di Civitanova, guidata dal dirigente superiore Cristian Lupidi.

In attesa di controlli mirati sul chiasso provocato da ciclomotori e motocicli, in via De Amicis gli agenti hanno fermato un ragazzo, passato davanti al posto di blocco su un monopattino elettrico modificato con sellino. Gli agenti hanno accertato che l’altezza della sella era superiore a 54 centimetri, tale da equiparare il mezzo a un ciclomotore, per la cui guida è necessaria la patente Am. Il conducente, un 22enne del Bangladesh residente a San Marone, non ce l’aveva, e così gli sono state fatte una serie di multe: 5.100 euro per aver circolato alla guida del veicolo senza aver mai preso la patente, 866 euro perché sprovvisto di assicurazione, 83 euro perché senza casco, e ancora una sanzione poiché il mezzo non è immatricolato. Oltre al fermo amministrativo, è scattato il sequestro del monopattino finalizzato alla confisca.

Nel pomeriggio di domenica invece, in centro è stato fermato un uomo del Fermano, alla guida di una Fiat Punto ma senza patente, in quanto revocata dal 2013. La pattuglia ha sanzionato il fermano, al volante dell’auto della sorella, anche per mancanza dell’assicurazione, in quanto sospesa. Anche la sorella sarà multata, per non aver evitato che il veicolo circolasse.

Martedì scorso, invece, è stata accertata una guida in stato di ebbrezza. Lungo via Vodice è stato intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente, un 71enne di Porto Sant’Elpidio, non aveva le cinture di sicurezza allacciate. Durante la contestazione di questa infrazione, gli agenti hanno sentito un forte odore di vino. Così hanno ritenuto opportuno un controllo con l’etilometro. È venuto fuori che l’anziano era alla guida dell’auto di un familiare con tasso alcolemico di circa un grammo/litro. Oltre alla sanzione per le cinture, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sempre martedì in centro sono stati controllati i conducenti di due rimorchi parcheggiati in viale Vittorio Veneto. La polizia locale ha disposto il sequestro dei mezzi, in quanto è emerso che non erano assicurati. Sono stati quindi prima sanzionati i due conducenti, dipendenti di una ditta di Treia, con una multa di circa 900 euro, e altre due multe di pari importo sono state irrogate alla società proprietaria dei rimorchi. I rimorchi sono stati sequestrati, e subito dopo dissequestrati perché sono state pagate le multe e attivate le polizze assicurative.