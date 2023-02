Civitanova, muore a 73 anni ma dona gli organi e dà speranza a tre persone

Ospedale di Civitanova

Civitanova, 8 febbraio 2023 – Una 73enne è morta all’ospedale di Civitanova, ma ha deciso di donare fegato e reni, dando una speranza a tre persone. L’atto d’amore e di sostegno al prossimo è avvenuto nella notte, dove una signora, in coma da qualche giorno per una emorragia cerebrale, si è spenta a 73 anni. Ad accertarla la dottoressa Anna Monaco, responsabile del reparto di Rianimazione e coordinatrice locale delle donazioni.

Ma "con un atto di immensa generosità ha migliorato la vita di tre persone”, spiega il dottor Antonio Draisci, commissario straordinario dell’Ast Macerata. La famiglia della 73enne, già sensibile al tema della donazione, ha acconsentito al prelievo di organi interfacciandosi con gli stessi sanitari affinché questo gesto d’amore potesse essere possibile.

Così a Civitanova è giunta l’equipe chirurgica dell’Azienda ospedaliera di Ancona che ha prelevato il fegato, già impianto nella stessa sede anconetana e i reni in attesa di destinazione. Un grande lavoro di squadra certificato anche dalla dottoressa Daniela Corsi, sub commissario sanitario: “Il trapianto consente ai pazienti una qualità della vita che nessuna altra terapia sarebbe in grado di garantire”. La direzione dell’Ast esprime così “un grande ringraziamento ai familiari della paziente per la grande generosità dimostrata poiché la donazione è soprattutto cultura della solidarietà, poiché si tratta di restituire un pezzo di vita a chi corre il pericolo di non averla più”.