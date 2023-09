Muore a 31 anni nel giorno dell’anniversario di matrimonio

Civitanova, 27 settembre 2023 – Ha lottato per anni come una leonessa e alla fine si è dovuta arrendere Mana Baikru, 31 anni, italo-ivoriana. Moglie di Tommaso Gaetani, titolare dello chalet San Marco sul lungomare nord, se ne è andata nel giorno del loro anniversario di nozze e proprio lui su Facebook sottolinea la dolorosa circostanza: "Mi hai lasciato il giorno del nostro anniversario. Sei stata una guerriera fino alla fine e ora sei libera da ogni male. Fai buon viaggio amore mio, sono sicuro che gli angeli ti accoglieranno con il tuo stesso sorriso e senso dell’umorismo che ti contraddistingueva".

Era malata dal 2018, un osteosarcoma che l’aveva costretta all’amputazione della gamba destra, ma aveva mantenuto lo spirito di una combattente e aperto un blog per parlare della sua esperienza. Era rientrata in Africa e lì si è spenta. La data dei funerali non è stata fissata in attesa che la salma rientri in Italia.