CronacaAddio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti
12 ott 2025
Addio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti

A lui è legato l’omonimo marchio internazionale. L’uomo si trovava nella sua abitazione di Civitanova Marche, quando è stato colto da un malore

L'imprenditore Cesare Paciotti è morto per un malore nella sua casa di Civitanova all'età di 67 anni

Civitanova, 12 ottobre 2025 - È morto a 67 anni l’imprenditore calzaturiero Cesare Paciotti: il re della scarpa. A lui è legato l’omonimo marchio internazionale. La notizia sta facendo il giro della città in pochissimo tempo.

Si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta, quando è stato colto da un malore. All'arrivo dei soccorritori purtroppo per l'imprenditore non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sono stati i familiari del 67enne.

Paciotti ha frequentato negli anni il mondo della moda a livello internazionale respirando fin da bambino l’amore a la passione per le calzature.

Ha portato il nome di Civitanova nel mondo con il suo brand rendendo la città simbolo della calzatura marchigiana.

