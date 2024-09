Morto l’imprenditore Gianfranco Cellini

Civitanova, 14 settembre 2024 – È venuto a mancare nella mattinata di ieri Gianfranco Cellini, nato a Fiume ma civitanovese purosangue, personaggio molto noto in città e non solo. Aveva compiuto in aprile 89 anni, qualche tempo dopo i segni di un progressivo cedimento, il ricovero al reparto cardiologico dell’ospedale e ieri purtroppo il decesso.

Il nome di Gianfranco Cellini è indissolubilmente legato per lunga tradizione all’industria, in particolare dei legnami. Un’attività antica, avviata dal padre Renico, che con il suo mercantile trasportava tronchi di rovere da Fiume a Civitanova e lo scaricava a largo, perché non c’era ancora il porto. Dal mare il legname veniva trascinato con corde a riva per essere poi distribuito in tutta Italia.

Un’attività vitale in un periodo di forte crescita urbanistica e per una cantieristica che pure iniziava il suo sviluppo dopo la guerra. Dopo la morte del padre, Gianfranco assunse la gestione dell’imprea con il fratello Arduino, insieme realizzarono due grandi rimesse a Civitanova e a Potenza Picena e divisero l’azienda. A metà degli anni Novanta, Gianfranco fece conoscere per primo in città le case in legno di una nota azienda altoatesina, idea che risultò molto brillante per via del devastante terremoto che da lì a poco sconvolse l’area appenninica. L’attività oggi è portata avanti da Giorgio Pollastrelli, marito di Veronica, sua unica nipote.

Ma il nome di Gianfranco Cellini non è legato solo al commercio di legnami. Era infatti anche un grande amante dello sport e della campagna, acquistò pure una casa nel bosco di villa Bonaccorsi; inoltre Cellini è stato un grande velista e un ampio angolo della sua abitazione di via Gorizia è occupato da coppe, medaglie e trofei conquistati sul campo. Il Club Vela, di cui fu cofondatore, era la sua seconda casa e la vela lo sport che ha praticato con passione straordinaria fino ancora a qualche mese fa.

Mancherà a tanti, Gianfranco, anche per la generosità che in silenzio sapeva esprimere verso gli altri. Lascia la figlia Luisella, avvocato, la nipote Veronica, il pro nipote Giulio Romano, parenti e tanti amici.

Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa di Cristo Re.