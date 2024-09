Morto l’imprenditore Quadri: malattia fatale al rientro dalle ferie

Civitanova, 28 agosto 2024 – È morto ieri l’imprenditore Gabriele Quadri, presidente del consiglio di amministrazione della omonima azienda "Umberto Quadri Siderurgica" in cui, insieme con le sorelle, le gemelle Mirella (deceduta nel marzo del 2023) e Mariella, era entrato nel 1987. Quadri aveva 60 anni.

La società era stata fondata dalla sua famiglia, alla fine degli anni Quaranta, in via Piave, specializzata nella commercializzazione e nella produzione dei prodotti siderurgici nel centro Italia e che oggi conta diversi stabilimenti a Montecosaro e in Abruzzo, oltre agli uffici di Civitanova. Da tempo Gabriele Quadri soffriva di problemi di salute, che ha affrontato con tenacia, senza mai mollare il lavoro. Si stava preparando a rientrare dalle ferie quando il suo cuore ha ceduto.

La storia dell’azienda inizia nel 1948, quando Umberto Quadri comincia l’attività di recupero e commercializzazione di materiali ferrosi a Civitanova, poi la crescita negli anni Sessanta che è sempre proseguita fino a portare la società, nel 1987, alla trasformazione in società per azioni con l’ingresso dei membri della famiglia Gabriele, Mirella e Mariella nella gestione. Gli anni successivi vedono il consolidamento dell’azienda sul mercato, e poi una ulteriore crescita anche dovuta alla capacità di agganciare le novità tecnologiche nel mondo della siderurgia del panorama italiano e che ha consentito alla Quadri un trend di crescita e di fatturato.

Gabriele lascia la moglie Luciana Talamonti, la sorella Mariella, la cognata Nadia e la suocera Palma. Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa di San Pietro e il corteo muoverà, partendo alle 9.45, dalla casa funeraria Terra e Cielo della agenzia funebre Asof.

l. c.