Civitanova, morto l’attore teatrale Luigi Ciucci

Luigi Ciucci

Civitanova Marche, 15 marzo 2023 – Si era sentito male il 23 febbraio e questa sera è morto, all’ospedale di Civitanova, Luigi Ciucci. Aveva 68 anni. Era ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale dopo l’ictus che lo aveva colpito mentre era in macchina, fermo al parcheggio del Cuore Adriatico, dove si era recato a fare la spesa. Molto conosciuto in città, Ciucci è stato un attore e istrione teatrale, leader della rassegna Teatro ‘Mpertinente, molto impegnato nel mondo della cultura.

Dopo il malore lo sfogo amaro del figlio Marco che per ore non era riuscito a mettersi in contatto con il padre, nel frattempo riverso in auto senza sensi. Aveva cercato di raggiungerlo al telefono senza avere risposta e poi era uscito a cercarlo trovandolo alla fine dentro la macchina parcheggiata davanti al punto vendita della Obi, ancora con il motore e con la radio accesi. Presumibilmente Luigi Ciucci era rimasto in quelle condizioni, senza soccorsi, per circa quattro ore perché nessuno dei clienti del centro commerciale che sono transitati nel parcheggio si erano accorti delle sue difficoltà.

Da lì il ricovero nel reparto rianimazione dell’ospedale di Civitanova Alta dove, per tutti questi giorni, familiari e amici hanno sperato che potesse riprendersi da condizioni che erano state giudicate gravi dai medici. Stasera si è spento. Una grossa perdita per tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.