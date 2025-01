“Movida molesta, arriva lo stop agli alcolici”

“Ci sono due situazioni, che sono state oggetto di discussione nel corso di un comitato tenuto l’altro giorno in Prefettura: il discorso della movida e quello degli incendi ai locali e agli stabilimenti sul lungomare. Di quest’ultimo si sta occupando la magistratura – ha spiegato il prefetto, al termine dell’incontro in Comune –. Sulla movida e sulle situazioni che spesso accadono, come le risse, con il sindaco abbiamo deciso di implementare ulteriormente i servizi, coinvolgendo anche i gestori dei locali. Anche loro, avendo la titolarità dell’esercizio pubblico, sono responsabili dell’attività di somministrazione delle bevande alcoliche. Il sindaco sta predisponendo, e penso che dalla prossima settimana sarà pronta, una ordinanza di limitazione di somministrazione delle bevande alcoliche all’interno dei locali e soprattutto all’esterno. Servirà un coordinamento, perché questa ordinanza possa essere rispettata”. L’ordinanza era stata annunciata prima di Natale, dopo un incontro in prefettura sulla movida.

“Ringrazio il prefetto per la vicinanza e l’attenzione che sempre dimostra verso il nostro territorio – ha aggiunto il sindaco Ciarapica –, anche per questi ultimi accadimenti, gli incendi sui quali sono in corso le indagini. Si sta lavorando per mantenere sotto controllo la città, anche utilizzando lo strumento dell’ordinanza per intervenire contro l’abuso di alcol in luoghi pubblici e nei locali, ma non abbiamo ancora deciso orari o altro. Avremo un presidio più forte della polizia locale sul territorio e un potenziamento del sistema di videosorveglianza, con il prefetto abbiamo discusso anche di questo. Sarà fatto un summit con i vertici delle forze dell’ordine, per individuare dove potenziare la videosorveglianza e capire quali siano le zone ancora poco coperte. L’obiettivo è di non sottovalutare quanto accaduto ma di dare una risposta pronta, come si è sempre fatto”.

“Spesso arrivano questi ragazzi, italiani di seconda generazione, provenienti da Comuni diversi – ha proseguito il prefetto Fusiello in merito alle risse –. Bisognerebbe identificarli e vedere se hanno precedenti, se dovessero averli bisogna adottare il provvedimento del foglio di via obbligatorio. Sono provvedimenti che incidono su questo fenomeno, ma bisognerebbe anche verificare la situazione familiare: questi gruppi di giovani restano in città fino a notte inoltrata in completa libertà. È un fenomeno da tenere sotto controllo. Ma vanno analizzati anche altri aspetti fondamentali, affinché si agisca sulle cause di questo disagio sociale”.