Movida notturna e degrado all’alba: “Il parco trasformato in discarica”

Davide Eusebi
CivitanovaMarche
Mareggiate in RomagnaOmicidio ModenaTraffico paralizzatoViserba via da RiminiAlain DelonMarche top chef
CronacaMovida notturna e degrado all’alba: “Il parco trasformato in discarica”
6 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Proteste a Civitanova per le condizioni dei giardini della Pinetina, dopo la serata di apertura della discoteca

Sacchetti e sporcizia vicino alle altalene, bottiglie di superalcolici sulle panchine e prati coperti di cartacce e rifiuti vari: così si presentava il parco della Pinetina

Civitanova, 6 ottobre 2025 – Serata di apertura stagionale della discoteca Brahma, sabato a Civitanova, e domenica mattina il parco della Pinetina diventa un discarica. Come avviene ogni anno, come ogni mattina dopo le premiere del celebre locale.

Nell’area verde, che pure di recente è stata illuminata perché di notte non restasse nel buio più totale, si riuniscono i giovani prima di entrare nella discoteca e alcuni proprio qui fanno il pieno di alcolici. Il risultato che appare all’alba è un tappeto di rifiuti lasciati intorno alle panchine e alle altalene, inoltre cocci delle bottiglie rotte disseminati ovunque, pericolosi per chi il parco lo frequenta di giorno e cioè adulti, anziani, bambini e cani. Le foto dei civitanovesi documentano lo spettacolo di ieri mattina, quando le prime persone hanno messo piede nei giardini, che si presentavano pieni di immondizia. La scena ha indignato molti, soprattutto perché si ripete ormai da tempo ed è come se le segnalazioni più volte fatte arrivare al Palazzo comunale cadessero nel vuoto.

E pensare che a Civitanova è tuttora in vigore anche un’ordinanza esplicita del sindaco che vieta di bere alcolici all’aperto, al di fuori dei dehors dei locali, emessa mesi fa per limitare proprio episodi come questi. Però alla fine nessuno fa rispettare quel provvedimento, perché se non ci sono i controlli e non arrivano le sanzioni tutto rimane solo sulla carta, e chi viola le leggi continua a farla franca, mentre i cittadini che le rispettano devono continuare a subire le conseguenze dei comportamenti degli incivili. La situazione sta generando molti malumori tra i residenti della zona e non solo.

