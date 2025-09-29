Torna la movida violenta, bottigliate e coltelli: feriti

Civitanova, 29 settembre 2025 – La stagione del Donoma, la discoteca in pieno centro a Civitanova, è ripartita nella serata tra sabato e ieri ed è già segnata da due episodi di violenza che sono avvenuti in tarda notte. E riaccendono le polemiche sulla movida in centro. Un giovane è stato colpito alla testa con una bottigliata e un altro invece ha raccontato alla polizia di essere stato accoltellato dopo aver preso le difese di un suo amico. È quanto accaduto nel giro di poco più di un’ora, l’altra notte, nei della discoteca del Donoma. Si tratta di due episodi distinti.

Erano circa le 3.30 quando un ragazzo di 18 anni, civitanovese, ha allertato i soccorsi. Agli agenti di polizia, intervenuti sul posto, nei pressi del Donoma, insieme con una ambulanza della Croce Verde e ai carabinieri, il 18enne ha riferito di essere stato accoltellato con due fendenti al braccio da un giovane, dopo che era intervenuto per difendere un suo amico. Il ragazzo è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Quanto ha raccontato il giovane è per il momento al vaglio degli agenti del commissariato di polizia, che indagano su quanto accaduto.

Poco dopo, intorno alle 4.30 un altro giovane è stato soccorso. Si tratta di un 19enne che ha raccontato di aver preso una bottigliata in testa mentre si trovava davanti al Donoma. In un primo momento il giovane ha rifiutato il trasporto all’ospedale. Poi, poco dopo, si è fatto soccorrere nelle vicinanze di piazza XX settembre, che aveva nel frattempo raggiunto a piedi. Non stava bene e lamentava forti giramenti di testa. Così è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato all’ospedale della città alta per un controllo. Anche in questo caso sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia per chiarire i contorni della vicenda. Ieri mattina su una pagina Facebook civitanovese è comparso l’appello del papà del 19enne colpito con una bottiglia. L’uomo racconta l’episodio, dice che il ragazzo era uscito dal locale per fumare una sigaretta e sarebbe stato aggredito. Da qui l’appello a eventuali testimoni che possano aver assistito alla scena.