Muore a 23 anni a Civitanova, era andato a dormire da un amico

Civitanova Marche, 19 luglio 2023 – Tragedia in un appartamento del quartiere di San Marone, nel cuore delle vecchie case popolari, dove all’alba di domenica è morto un ventitreenne marocchino, residente a San Ginesio. Era ospite di un amico civitanovese ed è stato proprio lui a trovarlo riverso sul pavimento, in camera da letto, e a provare poi a rianimarlo quando ormai non c’era più niente da fare. Ha dato l’allarme, ma all’arrivo dei carabinieri e del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, che vive a San Ginesio e che a Civitanova era appena arrivato.

Su richiesta dei carabinieri è stata disposta dalla Procura di Macerata l’autopsia e verrà effettuata oggi nell’obitorio dell’ospedale di Civitanova dal dottor Antonio Tombolini. L’esame autoptico chiarirà molte cose. Nel frattempo i carabinieri, che hanno perquisito la camera da letto nell’appartamento di via Napoleone e gli effetti personali del giovane, hanno sequestrato materiale utile alle indagini, ma non sono state trovate droghe o siringhe sebbene sulle cause del decesso non venga al momento esclusa nessuna ipotesi dagli inquirenti, nemmeno quella di una overdose determinata da una eccessiva assunzione di medicinali.

I carabinieri hanno anche acquisito testimonianze da tutte le persone che sono state in contatto con il ventitreenne, a cominciare dall’amico che lo ospitava in casa, e sull’asse San Ginesio-Civitanova stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti del giovane marocchino, pure per chiarire quali sono state le circostanze e le motivazioni che lo hanno portato sulla costa. Choc nel quartiere di San Marone, dove domenica mattina è stato un via vai di macchine delle forze dell’ordine e del soccorso davanti al civico 13 di via Napoleone da cui il ventitreenne è uscito cadavere, avvolto in un sacco, diretto all’obitorio dove verrà eseguita oggi l’autopsia, poi il corpo sarà esso a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali.