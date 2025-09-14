Muore e dona gli organi: fegato, reni e cornee per salvare altre vite

Civitanova, 15 settembre 2025 – Un gesto d’amore e solidarietà verso il prossimo, da parte di una 77enne che aveva già espresso in vita la propria volontà di donare gli organi. A distanza di un giorno dalla precedente donazione avvenuta all’ospedale di Macerata, sabato notte in quello di Civitanova sono stati prelevati fegato, reni e cornee.

Un’equipe multidisciplinare proveniente da Ancona e guidata dalla dottoressa Anna Monaco, coordinatrice locale per i prelievi di organo, ha effettuato la procedura, terminata ieri mattina alle 8.30. “Abbiamo assistito, nell’arco di 24 ore, a due donazioni di organi - ha dichiarato il direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini -, una a Macerata e l’altra a Civitanova, testimonianze esemplari di generosità e altruismo. Desidero ringraziare la famiglia della donatrice che, nonostante il dolore della perdita, ha portato a compimento la volontà della propria congiunta, offrendo nuove possibilità di vita a chi beneficerà degli organi. Il mio ringraziamento si estende alla dottoressa Nadia Mosca, responsabile della direzione medica del presidio ospedaliero civitanovese, e a tutto il personale coinvolto nella procedura di prelievo proveniente dai reparti di rianimazione, blocco operatorio, neurologia e anatomia patologica”.

L’Ast ricorda l’importanza di sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione e del trapianto di organi e tessuti. Si può fare anche in Comune; basta firmare il modulo per la dichiarazione di volontà al rilascio o al rinnovo della carta d’identità. L’altro giorno, sempre a un 77enne della provincia, erano stato prelevati fegato e cornee.