Nasse, reti e trappole per i polpi: sequestrati arnesi illegali per la pesca

Civitanova Marche, 28 giungo 2025 – Nasse, reti e trappole per polpi non autorizzati, scatta il sequestro. Nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, che ha preso il via, come di consueto, con l’inizio della stagione estiva, la Guardia Costiera di Civitanova ha intensificato l’attività di controllo in mare e lungo la costa, con l’obiettivo prioritario di garantire condizioni di sicurezza per i bagnanti e i diportisti che in questi mesi affollano le spiagge e le acque antistanti la costa.

Durante alcuni controlli, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo ha individuato e sottoposto a sequestro numerosi attrezzi da pesca non autorizzati, tra cui nasse, reti da posta e trappole per polpi. Gli strumenti erano posizionati in prossimità delle aree riservate alla balneazione e in tratti di mare particolarmente frequentati, in violazione delle disposizioni che regolano l’esercizio della pesca marittima e la fruizione in sicurezza degli spazi marini.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova ha sottolineato che “la sicurezza dei cittadini e dei turisti rappresenta una priorità assoluta dell’attività operativa estiva, insieme alla tutela dell’ambiente marino e alla prevenzione di ogni forma di pesca illegale, che può compromettere la biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema”. Le operazioni di controllo continueranno per tutta la stagione, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti pericolosi o illeciti.