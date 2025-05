Nei luoghi caratteristici della città assieme agli alunni di Caldarola

Per il progetto "Blue School" abbiamo ospitato i colleghi della scuola "De Magistris" di Caldarola. Abbiamo visitato la Lega Navale dove il presidente ci ha insegnato a prevenire e curare le ferite di alcune specie marine. Alcuni hanno illustrato delle caratteristiche dell’Adriatico e dei fiumi che vi sfociano e poi, una volta divisi in gruppi, abbiamo completato delle checklist sulla granulometria (sassi, sabbia, scogli), sulla classificazione dei rifiuti (plastica, legno, vetro…) e sugli organismi osservati (granchi, vongole, cozze, ostriche…). Ci siamo dedicati a un momento artistico dirigendoci al molo ad osservare i murales della Street Art nell’ambito del progetto "Vedo a colori" ideato dal civitanovese Giulio Vesprini e che ha visto dal 2009 la partecipazione di più di 100 artisti provenienti anche da varie parti del mondo per dipinti di oltre 2.500 metri quadri. Tappa successiva la Capitaneria di porto, punto di riferimento per la sicurezza marittima, il controllo delle imbarcazioni e l’assistenza ai bagnanti: alcuni ufficiali ci hanno mostrato la loro motovedetta e illustrato il lavoro quotidiano di controllo dei pescherecci e di salvaguardia dell’ambiente marino. Siamo stati poi accolti dagli storici Cantieri navali Anconetani che da decenni offrono servizi di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni, non solo italiane. Accompagnati all’autobus i compagni di Caldarola, abbiamo fatto ritorno a scuola grati all’Associazione "Ricordi d’amare" che ha permesso questa uscita didattica e consapevoli dell’importanza di conservare e tramandare le nostre radici e tradizioni marinare.

Filippo Ciarrocchi, Vittoria Maio, Edoardo Marziali, Nicole Recchioni Iª A