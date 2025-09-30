"Non solo Civitanova. Ascolterò tutti"

"Sono molto felice, è un risultato straordinario. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato fiducia e grazie al grande presidente Francesco Acquaroli che ci ha guidato fin qui, e voglio inoltre sottolineare, mentre i dati non sono ancora definitivi, che ho corso completamente da solo e con l’aiuto di alcuni amici". Pierpaolo Borroni è l’unico civitanovese eletto nel consiglio regionale e sottolinea l’exploit togliendosi qualche sassolino dalla scarpe e rivendicando una battaglia combattuta senza troppi appoggi, anche interni al partito. Ha confermato il seggio conquistato cinque anni fa a suon di preferenze: 1.189 a Civitanova (39 sezioni su 40) a cui si aggiungono oltre 2.600 voti arrivati dal territorio provinciale, una performance che lo ha visto protagonista di una volata fino all’ultima preferenza con Silvia Luconi, che gli stava davanti quando mancava una manciata di sezioni da scrutinare (309 su 321 in provincia), con 3.866 preferenze rispetto alle 3.715 del civitanovese. Non sta nella pelle Borroni: "ho preso voti in ogni comune della provincia, in ogni frazione del maceratese e questo vuol dire radicamento nel territorio, ascolto della gente, e significa anche che le persone hanno dimostrato di capire e apprezzare il progetto di Fratelli d’Italia. Sono il solo civitanovese entrato in consiglio regionale? Svolgerò questo compito facendomi portavoce di tutti i problemi e delle richieste della mia città e del territorio provinciale, onorando la fiducia che mi è stata data dagli elettori".