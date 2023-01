Civitanova, varato il nuovo regolamento per il porto

Il comandante Ylenia Ritucci

Civitanova, 6 gennaio 2023 - Varato il nuovo regolamento del porto. Riceve il testimone da quello precedente (risaliva al 2016) ed è immediatamente esecutivo. Lo ha calibrato il comandante del porto Ylenia Ritucci dopo l’incontro di fine settembre con tutti i soggetti interessati, a cominciare dall’amministrazione comunale e dagli operatori portuali di ogni ordine e grado, e i successivi, ulteriori contatti con gli addetti ai lavori. L’obiettivo del nuovo testo: aggiornare ai tempi correnti la disciplina di questo scorcio-chiave della nostra città e migliorare la fruibilità dell’area portuale.

Le novità più significative riguardano la "mappatura" degli ormeggi al molo sud, che trasforma alcune destinazioni d’uso, e la cessione al Comune della gestione del parcheggio laterale al mercato ittico all’ingrosso. Il molo sud, primo braccio del porto, conserva la "vocazione" originaria (ovvero la sua assegnazione in via prioritaria alle imbarcazioni da pesca) ma, accogliendo istanze ed esigenze emerse prepotentemente negli ultimi tempi, il nuovo regolamento concede alcuni spazi, e precisamente le bitte n°3, 4, 5 e 6, ai cantieri navali locali per la manutenzione delle barche da diporto, purché non concorrano eventuali (e prevalenti) urgenze per le unità da pesca.

E’ previsto che i privati possano gestire quelle bitte in concessione, previa autorizzazione da parte del Comune e contestuale okay della Capitaneria di porto. Le prime due bitte, quelle più vicine alla radice del molo, sono invece riservate alle operazioni di soccorso in mare e all’ormeggio per le unità in transito e per i motopontoni. Per questi ultimi viene introdotto il concetto di "operosità".

Vale a dire che il placet alla loro presenza è legato alla reale effettuazione dei lavori commissionati, per il tempo strettamente necessario ai compiti affidati. Non sarà più possibile per i motopontoni sostare lì ad libitum. L’Autorità marittima rinuncia alla gestione dell’area-parcheggio limitrofa al mercato ittico, ritenendo sia più naturale che la "governi" il Comune attraverso la polizia municipale.

Da qui la sua esclusione dai confini portuali. La sbarra di via Trento resterà sempre aperta. Quanto ai badge per il porto, essi sono stati automaticamente prorogati per 2 anni (scadenza il 31 dicembre 2024) a beneficio del settore della pesca compresi gli operatori del Mic, e per un anno (scadenza il 31 dicembre 2023) per il settore del diporto.