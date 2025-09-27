Oltre 100mila euro stanziati dal Comune per le luci di Natale

Civitanova Marche, 27 settembre 2025 – La giunta già in clima natalizio delibera l’organizzazione delle luminarie e anche quest’anno la spesa supererà i 100mila euro. Saranno installate sul palazzo comunale, in piazza XX Settembre (con l’albero di Esne al centro), sui vialetti nord e sud, nei giardini di piazza e del Lido Cluana, in largo Caradonna, sulla facciata esterna della palazzina sud del Lido, in viale Vittorio Veneto (dalla biblioteca comunale fino a piazza XX Settembre), in viale Matteotti, in corso Vittorio Emanuele (dalla piazza al sottopasso di via Indipendenza), lungo corso Umberto I e corso Dalmazia, in via Duca degli Abruzzi, in via Indipendenza, in via Zara, nel segmento iniziale di via Regina Elena, sulla rotatoria tra via Aldo Moro e corso Garibaldi.

A Civitanova Alta in piazza della Libertà (più albero di Natale) in corso Annibal Caro, in piazza Corridoni ex-Tramvia, nelle vie Corridoni, Oberdan, Minniti, Roma, del Girone, dei Sediari. Previsto l’allestimento di quattro installazioni artistiche scenografiche di grandi dimensioni, da collocare in alcune delle zone cittadine tra l’area del Lido Cluana, piazza Conchiglia, piazza della Libertà, piazza XX Settembre, giardini del Lido Cluana.

Periodo di accensione previsto, da sabato 29 novembre a martedì 6 gennaio, dalle 16.30 fino alle 3 della notte. L’installazione sarà affidata tramite appalto alla ditta che farà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo stanziamento è uguale a quello dello scorso anno: 90mila euro, oltre l’Iva.