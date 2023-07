Addio a Omar Mercuri, padre di due figli ucciso da una malattia a 46 anni

Civitanova, 6 luglio 2023 – A soli 46 anni muore stroncato da una malattia Omar Ugo Alvise Mercuri. Padre di Elena e Matteo, si è spento martedì, in casa, assistito dai suoi cari e, fino all’ultimo respiro, vegliato dal suo cane Tyson.

Il lutto colpisce una famiglia molto conosciuta a Fontespina per il suo impegno civico, soprattutto nel mondo del volontariato. Oscar è stato un milite della Croce Verde, ha collaborato con il Gruppo Sportivo Fontespina 2000, facendo la scorta in sella alle moto durante le gare ciclistiche. Il babbo Gianfranco è impegnato nell’Associazione Nazionale Carabinieri, la sorella Mara è in prima fila nell’organizzazione di iniziative a Fontespina. E oggi è tanto il cordoglio nel quartiere e in città.

I funerali si svolgeranno oggi alle 9.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo. Lascia i due figli, la mamma Ombretta, il babbo Gianfranco, la sorella Mara, il cognato Albino, Venusia, le nipoti Valentina e Francesca. Un uomo di gran cuore Omar, sempre presente per chi amava e aveva bisogno di lui.

Vulcano di energia, adorava i figli, appassionato di moto e auto, delle pedalate in bici e della pesca. "Un figlio speciale, un fratello protettivo, un babbo dolcissimo, uno zio complice e straordinario e un uomo che credeva nei valori più alti".

Così lo descrive la sua famiglia che per ricordarlo ha scelto una foto in cui sorride accanto al suo cane, Tyson, per il quale stravedeva e che gli è stato accanto giorno e notte durante la malattia. "Aveva una guerra da combattere e da leone ha combattuto e ci ha creduto ma non ce l’ha fatta".

Parole della sorella Mara che ringrazia "l’Ant di Civitanova, i nostri angeli custodi, di un’umanità impareggiabile, tutti i ragazzi della Croce Verde, gli amici che non lo hanno lasciato mai solo e tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto".