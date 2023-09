Omicidio sul lungomare di Civitanova, tunisino condannato a 15 anni e mezzo

Macerata, 28 settembre 2023 – E’ stato condannato a 15 anni e mezzo di carcere il tunisino 27enne Haithem Saidi per l’omicidio sul lungomare di Civitanova, commesso la sera dell’8 agosto 2022. Imputato di omicidio volontario, Saidi è stato processato con rito abbreviato per aver ferito a morte con un coltello il 30enne Rachid Amri, che era suo cugino.

Il fatto avvenne sul lungomare Piermanni e sollevò molto allarme, nel pieno della stagione turistica. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, quella sera Saidi e Tayari, accompagnati in auto da un connazionale, da Porto Sant’Elpidio raggiunsero Civitanova per incontrare Amri. Sarebbe nata una discussione per questioni da chiarire, terminata poi dalla coltellata inferta da Saidi al cugino. Saidi ha dichiarato poi che lui e Tayari chiamarono subito l’altro amico che aveva l’auto, dicendogli di portare subito Amri in ospedale. Ma la corsa fino a Civitanova Alta non sarebbe bastata, purtroppo, a salvare la vita al 30enne.

Il giorno dopo Saidi fu arrestato dalla polizia nel condominio di Porto Sant’Elpidio dove abitava da qualche tempo. Questa mattina, in tribunale a Macerata, si è tenuto il processo con rito abbreviato: il gup Claudio Bonifazi ha condannato Saidi (difeso dagli avvocati Francesco De Minicis e Giuliano Giordani) a 15 anni e mezzo di carcere.