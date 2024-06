Civitanova, overdose al Varco in pieno giorno. Il corpo senza vita trovato da un passante

Civitanova Marche, 5 giugno 2024 – Muore di overdose in pieno centro a Civitanova, all’ombra del Varco sul mare, tra la piazza e la spiaggia. Era accasciato sul retro della palazzina liberty del vialetto sud del Lido Cluana un 56enne, Roberto Pelagatti, originario di Foligno. In mano aveva una siringa e accanto un grosso trolley su cui era appoggiato un giubbetto di pelle, tutti i suoi effetti personali.

Mattinata tragica quella di ieri con l’allarme lanciato da un passante alle 11.45 e l’arrivo dei soccorsi: il personale del 118 non ha potuto che constatare la morte dell’uomo e lasciare il terreno agli equipaggi del commissariato e della squadra scientifica della polizia. Da quanto hanno potuto ricostruire gli inquirenti, l’umbro si era trasferito anni fa nel maceratese dove aveva lavorato come infermiere negli ospedali della provincia, a San Severino prima e poi a Macerata, prima di uscire dal mondo della sanità diversi anni fa, a causa delle sue difficoltà. Padre di due figli adolescenti, non aveva più una occupazione e da qualche tempo nemmeno una dimora fissa. Il riconoscimento del cadavere è toccato a una ex convivente, che vive a Civitanova ma che non aveva con lui contatti ormai da tanto tempo. È stata avvertita dalla polizia, che alla identificazione del cinquantaseienne è arrivata attraverso i documenti trovati nel suo portafoglio, dove l’uomo conservava anche la tessera di un ente assistenziale di Treviso, segno di un girovagare anche nel nord Italia.

In attesa di risposte che dovranno arrivare dalla autopsia, è l’overdose la causa più accreditata della morte, anche in ragione della siringa trovata accanto al corpo e che è stata sequestrata insieme con tutti i suoi effetti personali, per lo più abbigliamento custodito nel trolley. La polizia acquisirà le immagini delle telecamere della video sorveglianza comunale, nella speranza che qualche impianto installato nel comparto abbia ripreso i movimenti del 56enne, per capire se negli ultimi istanti della sua vita fosse solo o possa aver incontrato qualcuno in quella zona della città, dove è sempre attivo lo spaccio di droga nonostante la posizione centralissima.

La scoperta del corpo senza vita è toccata a un uomo che si è trovato a passare da quelle parti poco prima di mezzogiorno, ma la morte potrebbe essersi verificata almeno un paio di ore prima. La zona della tragedia è stata isolata dalla polizia e da pattuglie dei vigili urbani fino alla rimozione del cadavere, per impedirne la vista a chi transitava tra il Varco e il Lido.