Palazzo Sforza cerca un messo: pubblicato il bando

Palazzo Sforza cerca un messo comunale. Il contratto è a tempo pieno e indeterminato ed è stato pubblicato il bando per l’assunzione attraverso un concorso pubblico per soli esami. Le domande dovranno essere presentate tassativamente in via telematica e dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale-concorsi ed esami (scadenza il 2 febbraio). E’ necessario compilare la domanda accedendo al sito servizi-civitanova.nuvolapalitalsoft.it, procedura da effettuare solo tramite identità digitale (Spid). Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta nelle apposite sezioni della procedura online sinp.net. Il trattamento economico mensile lordo spettante è quello dell’inquadramento iniziale di categoria giuridica B3, profilo professionale di collaboratore professionale-messo comunale, determinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a sessanta è prevista la facoltà della preselezione e le successivi esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale. Il bando è disponibile all’albo pretorio comunale, sul sito comune.civitanova.mc.it e sul sito web del sistema informativo provinciale. Per altre informazioni 0733822250-822231.