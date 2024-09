Palme avvizzite, il Comune chiama l’esperto

Civitanova, 12 settembre 2024 – Lungomare sud, una riviera di palme avvizzite e morenti. Sono decine gli esemplari sulla aiuola spartitraffico e sui marciapiedi est e ovest che languono, con la chioma secca, e per alcuni di essi è già tempo di pronunciare il de profundis. Tra queste piante, molte appartengono alla famiglia Washingtonia che nell’estate del 2022 furono piantumate per sostituire i vecchi fusti, eliminati perché attaccati dal punteruolo rosso, una operazione di riqualificazione del verde che all’epoca costò al Comune 145mila euro. Due anni dopo, a fare una passeggiata sul litorale ci si trova davanti a numerose, troppe palme ‘spelacchio’, disseminate un po’ ovunque, con problemi di salute evidenti che però sembrano aggredire solo gli esemplari che sorgono su area pubblica, mentre quelli negli spazi privati si presentano in condizioni molto più rigogliose. Una brutta immagine del lungomare Piermanni, circondato da palmizi in declino.

Non stanno benissimo nemmeno gli arbusti innestati attorno all’area del parco Norma Cossetto, sempre sul lungomare sud, inaugurato la scorsa estate: dopo appena un anno già sono tutti secchi e sono stati sfalciati in questi giorni. Sarà anche per questo che l’amministrazione comunale ha deliberato un incarico da affidare a un agronomo e la scelta è caduta su Francesco Fofi. Dovrà misurare la salute del patrimonio arboreo cittadino, affiancando il personale del Servizio verde pubblico. Una qualifica che il Comune non ha, al momento, nel suo organico. L’importo della consulenza ammonta a 4.680 euro. Fofi dovrà valutare lo stato fisico, biologico e fitosanitario delle piante, esaminare le problematiche e suggerire i relativi rimedi, diagnosticare le patologie e le cure delle essenze arboree, indicare gli interventi a breve e lungo termine compresi i pareri su eventuali abbattimenti e su potature straordinarie.