Palpeggia due ragazze, 27enne in manette

Civitanova, 25 agosto 2024 – Si sarebbe appostato sotto il sottopasso di via Matteotti, poi avrebbe molestato e mostrato i genitali a due ragazze, una delle quali 17enne. Dopo essere stato identificato e denunciato dai carabinieri, l’uomo, un 27enne di Montegranaro, è stato arrestato: ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Era già noto alle forze dell’ordine per un episodio analogo, che sarebbe avvenuto l’anno scorso.

Nel tardo pomeriggio dell’altro ieri i militari della stazione dei carabinieri di Civitanova, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalla procura di Macerata, hanno tratto in arresto il 27enne.

Gli episodi di cui è accusato sarebbero avvenuti nella tarda mattinata del 15 e 16 agosto, ai danni di due studentesse che hanno avuto la sfortuna di incontrare il molestatore. Il 27enne si sarebbe appostato in un sottopasso del lungomare nord. Il primo episodio sarebbe avvenuto la mattina di Ferragosto quando l’uomo, approfittando del fatto che non ci fossero altre persone in vista, si sarebbe avvicinato a una ragazza che passava di lì, palpeggiandola violentemente sulle parti intime e su tutto il corpo. Poi le avrebbe mostrato i genitali, simulando l’atto della masturbazione, e infine sarebbe scappato via in sella a una bicicletta per le vie del centro. E il giorno seguente, la cosa si sarebbe ripetuta con le stesse modalità e nello stesso posto, ai danni però di una minorenne.

Entrambe le giovani vittime, comprensibilmente sotto choc, subito dopo l’accaduto si erano rivolte ai carabinieri per denunciare la molestia appena subita.

Le tempestive indagini, condotte dai carabinieri anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e sulla base delle testimonianze fornite dalle due giovani vittime, hanno consentito ai militari di individuare poche ore dopo il presunto responsabile e denunciarlo. Con gli elementi raccolti su di lui, la procura di Macerata ha poi chiesto una misura cautelare, che è stata disposta dal tribunale ed eseguita l’altro ieri dai carabinieri a Montegranaro.

L’arrestato, che ora dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata su minore, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Nei prossimi giorni, nell’interrogatorio di garanzia in tribunale a Macerata, davanti al giudice per le indagini preliminari potrà respingere le accuse mosse contro di lui e dare la sua versione su quanto accaduto.