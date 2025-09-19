Parrucchiera, macellaia, ambulante. “Cento anni senza fermarmi mai”

Porto Recanati, 19 settembre 2025 – “La mia è stata una vita difficile. A otto anni sono rimasta orfana dei i genitori e ho fatto qualsiasi cosa per sopravvivere: la parrucchiera, la venditrice ambulante, la macellaia. Ma probabilmente sono arrivata a cento anni perché mi sono sempre rimboccata le maniche”.

La portorecanatese doc Giuseppina Pandolfi mercoledì ha festeggiato il secolo di vita. Per l’occasione ha brindato con i numerosi parenti come Roberto Bufalari e i tanti nipoti e pronipoti, oltre alla fidata badante Liberata Di Diodoro. I nipoti Alessio Sopranzi e Mariella Monachesi le hanno voluto organizzare una bellissima festa a sorpresa. All’appuntamento non sono mancati la consigliera di maggioranza Maria Teresa Zaccari e il sindaco Andrea Michelini, che ha consegnato a Giuseppina un mazzo di fiori e una pergamena.

“A due anni e mezzo ho perso mia madre, a otto anni se n’è andato anche mio padre – dice commossa Giuseppina, ripercorrendo la sua lunga vita –. La mia era una famiglia di pescatori e anche numerosa, eravamo nove fratelli. Sono dovuta andare per cinque anni in collegio a Loreto per gli studi. Poi ho iniziato presto a lavorare, facendo di tutto. In tempo di guerra viaggiavo fino a Roma per portare le uova da vendere al mercato nero. E successivamente ho fatto la parrucchiera, e non era come oggi: all’epoca le donne si tagliavano i capelli solo per cerimonie solenni e matrimoni. Ma non solo: per un po’ di tempo sono stata una venditrice ambulante di tessuti, e poi ancora partivo a piedi da Porto Recanati per arrivare a Osimo e vendere il pesce. Questo finché ho conosciuto e sposato il mio amato Antonio Bufalari. Insieme abbiamo lavorato nelle sue due macellerie, in viale Europa e in via Micca”.

Una vita che l’ha vista sempre attiva, come è ancora oggi. “Adesso le mie giornate iniziano guardando il telegiornale e ascoltando Radio Maria, senza scordare la colazione – riprende –. Non mancano le partite a carte, per ore, con la mia badante Lilli. Non credevo di arrivare a questa età, ma fin da piccola ho pregato il Signore affinché mi aiutasse. E forse il segreto è che più si lavora e più si vive”.