Pasqua tra Europa e Usa: ecco le mete più gettonate

Civitanova, 26 marzo 2024 – Le festività di Pasqua sono alle porte e c’è chi ne ha approfitta per viaggiare. Capitali europee per chi potrà stare fuori il tempo di un fine settimana, ma anche Thailandia e New York per chi, invece, ha più giorni a disposizione. Queste le mete più gettonate del periodo pasquale e in tanti già pensano alle vacanze estive. Ai viaggi, dunque, i civitanovesi continuano a non voler rinunciare, nonostante negli ultimi tempi, come già noto tra gli addetti ai lavori nel settore, i costi siano aumentati.

"Chi può e ha disposizione più giorni sceglie, a lungo raggio, New York, che è una meta gettonata in ogni periodo dell’anno, ora come a Natale, Santo Domingo e Thailandia – ha detto Francesca Cerolini, titolare dell’agenzia di viaggio Travel Lust –. Chi, invece, non può muoversi più di tanto per ragioni legate ai giorni di ferie sceglie le capitali europee, Parigi e Londra soprattutto, per un week end lungo, tre o quattro giorni. Molti approfitteranno, poi, del ponte del 25 aprile e 1 maggio per partire. Tante le prenotazioni per l’Indonesia e anche per il Giappone. Stanno arrivando molte richieste di pacchetti viaggio in occasione delle Olimpiadi, e quindi Parigi. Ancora poche le richieste per mete come Grecia e Spagna, che arriveranno sicuramente più avanti. C’è voglia di partire, la gente non vuole rinunciare. In questo momento anche tanti giovani vengono in agenzia per prenotare un viaggio, magari con il primo stipendio. Dopo gli aumenti dei mesi scorsi la situazione si è livellata, altri aumenti non ce ne sono stati".

“A Pasqua sono molte di più le persone che preferiscono viaggi a "corto raggio" – ha detto Valentina Nigro, Zuni Travel –, quindi in questo periodo vanno molto le capitali e le grandi città europee. Chi sceglie per questioni di tempo di restare in Italia, sceglie ad esempio Venezia. Per l’estate le persone si stanno già organizzando, Spagna, Grecia e crociere sul Mediterraneo. Quest’anno vanno molto il Giappone e le Filippine, per questo periodo. La gente sta comunque attenta a spendere. Noi non trattiamo l’incoming ma chi viene nelle Marche ha problemi legati alle infrastrutture e al discorso dei trasporti pubblici. Chi viene e vuole raggiungere, ad esempio, l’entroterra, dove stanno sorgendo strutture e agriturismi, deve per forza organizzarsi con un mezzo a noleggio".