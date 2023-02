Weekend alcolico a Civitanova: ritirate 28 patenti (e un ubriaco tenta la fuga)

Alcol alla guida: ben 28 patenti ritirate in un weekend a Civitanova

Civitanova, 21 febbraio 2023 – Strage di patenti nella notte tra sabato e domenica: ne sono state ritirate 28 a Civitanova ad altrettante persone sorprese al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito, nel corso dei controlli speciali messi in atto dalla polizia. Nei guai sono finiti, nello specifico, 26 uomini tra 18 e i 32 anni, e due oltre i 32 anni; in totale sono stati decurtati 312 punti.

Uno dei sanzionati addirittura, per evitare di essere sottoposto all’alcol test aveva tentato di forzare il posto di controllo. Ma è stato subito inseguito e bloccato dagli agenti della Polstrada, e anche lui ha dovuto salutare la patente a causa dei drink.

In tutto sono state elevate 35 sanzioni al codice della strada e ritirate due carte di circolazione come sanzioni accessorie. L’attività di controllo, disposta dal Compartimento polizia stradale Marche con la questura di Macerata, ha visto la presenza delle pattuglie della Polstrada e di alcune articolazioni della polizia di Stato come il personale medico e infermieristico della Questura di Macerata, tutti coordinati dal vice questore aggiunto Tommaso Vecchio e dal commissario Alberto Luigi Valentini. Il servizio di prevenzione rientra tra quelli oggetto di direttive ministeriali, trattati anche in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.