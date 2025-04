Perugia corsara contro Lube: ipotecata la finale Scudetto

I tifosi della Lube avevano aperto gara2 con una bella coreografia, tra drappi color mare, un’ancora e due teschi stile bandiere dei pirati. Però dopo oltre due ore e mezza di gioco, corsara è stata Perugia. Il secondo atto di semifinale Scudetto sabato ha detto che la Sir ha ipotecato la qualificazione alla seconda finale di fila. Civitanova nell’ultimo lustro è stata capace di dar vita a rimonte sensazionali nei playoff, ma stavolta di fronte ha una squadra più forte, anzi la più forte di tutte. Attenzione però, il 2-3 dell’Eurosuole Forum ha detto anche altro. Se la Lube riuscisse a replicare la prestazione mercoledì sera, a prescindere dal risultato, a nostro avvio acquisirebbe la consapevolezza di non essere lontana dai campioni d’Italia. E significherebbe tanto considerando che il team di Medei è al secondo anno (se non il primo autentico) di un progetto giovane e quindi a medio termine. Nonostante l’assenza di un big come Balaso, in casa biancorossa si crede davvero alla possibilità di vincere al PalaBarton mercoledì alle 20.30.

In effetti sabato alla Lube è mancato poco per vincere. Rispetto a gara1 è passata dal 39% d’attacco al 56%, ha raddoppiato le ricezione perfette (da 12% a 24%) e i muri (da 6 a 12). Ha ritrovato Bottolo, anche se è peggiorato Nikolov in ricezione. Forse è riduttivo dirlo e sminuisce un po’ i meriti della Sir, ma gli ospiti hanno vinto grazie al servizio. Specie le battute di Plotnytskyi. L’ucraino nel primo set ha ribaltato la situazione quando la Lube era avanti 19-16, poi ha spaccato il tie-break spegnendo i sogni civitanovesi con 3 ace di fila per lo 0-4. Di questa opinione anche Podrascanin, veterano che sta fungendo da capitano dopo l’infortunio di Balaso: "Per me non è riduttivo dirlo, Perugia ha vinto grazie al servizio e del resto è la squadra più forte d’Italia in battuta. Anzi per me più forte d’Europa. Noi abbiamo giocato bene, è stata una bellissima partita, nei due set vinti siamo stati ottimi. Possiamo ripeterci a Perugia e vincere là". Come sempre interessante l’analisi del tecnico dei campioni d’Italia, il fanese Lorenzetti: "Il 3-0 di gara1 non rispecchiava i valori, diciamo che questo 2-3 è più sincero. Siamo stati poveri di idee in attacco. E inoltre dobbiamo convincerci che per vincere occorre qualche difesa in più. E’ stata la partita più difficile dei nostri playoff e ora non possiamo essere sazi".

Andrea Scoppa