Perugia, un duello all’ultimo punto. Lube a testa alta, sconfitta al tie-break

SCAI 3 LUBE CIVITANOVA 2 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11)

Ben Tara 19, Loser 14, Semeniuk 13, Russo 11, Giannelli 6, Plotnytskyi 4, Colaci (L1), Ishikawa 8, Solé 1, Dzavoronok.

N.E. – Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2).

All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

LUBE CIVITANOVA Nikolov 21, Bottolo 13, Gargiulo 6, Boninfante 6, D’Heer 3, Loeppky 2, Balaso (L1), Hossein Khanzadeh 13, Tenorio 2, Duflos-Rossi 1, Orduna, Kukartsev, Bisotto (L2).

N.E. – Podrascanin.

All. Giampaolo Medei e Francesco Oleni.

Arbitri: Alessandro Cerra (BO) e Umberto Zanussi (TV).

Note. SIR (b.s. 21, v. 7, muri 13, errori 13). LUBE (b.s. 27, v. 12, muri 7, errori 9).

È subito duello infuocato alla seconda giornata di Superlega maschile, un confronto che scuote parzialmente le zone nobili della classifica con la Sir Susa Scai Perugia che ha approfittato del sostegno del suo pubblico (premiato quale migliore d’Italia, ndr), per conquistare una vittoria da due punti.

Benché le formazioni non abbiano ancora effettuato un vero rodaggio, i contenuti espressi sono stati apprezzabili, con le rivali che hanno lottato col coltello tra i denti. Le telecamere di Rai Sport hanno ripreso le immagini della sfida giunta al suo settantatreesimo episodio, mostrando un livello tecnico straordinario a beneficio degli sportivi.

Nessuno ci stava a perdere, e per superare la Cucine Lube Civitanova ci ha dovuto tirare il cappello. La squadra allenata da Lorenzetti ha dato l’impressione di non essere cinica, subendo le accelerazioni avversarie. I marchigiani hanno un’avvio non troppo convinto, dall’altra parte della rete è Giannelli a dare la carica spingendo i padroni di casa che scappano (11-8). Il gap aumenta vistosamente e rendendo inutili le sostituzioni altrui.

Invertiti i campi è l’ingresso di Hossein Khanzadeh e una battuta ficcante a spezzare l’equilibrio (16-19). Ishikawa rileva Plotnytskyi ma ormai l’inerzia è segnata e si torna in parità.

Terzo set con tanti errori, Perugia ne commette di meno (7-4). Nikolov ci prova ma il margine non diminuisce (16-14). Ishikawa è ispirato e trascina sul due a uno. Quarto parziale marchiato da Semeniuk (4-2). Loser e Ben Tara fanno la voce grossa ma quattro lunghezze di vantaggio sono annullate (19-20). Allo sprint un servizio errato rimanda il verdetto. Al tie-break Semeniuk è decisivo.

Alberto Aglietti